С 1 октября в Украине ужесточают нормы пожарной безопасности в гостиницах

Обновленные государственные строительные нормы (ГСН) о повышении требований пожарной безопасности в гостиницах вступят в силу с 1 октября 2019 года, сообщила пресс-служба замминистра регионального развития, строительства и регионального развития и ЖКХ Льва Парцхаладзе.
«...В новых нормах о проектировании гостиниц мы предусмотрели ряд современных решений для усиления обязательной пожарной безопасности в них (в гостиницах — Ред.). В частности, вводим возможность использования эффективных систем пожаротушения тонкораспыленной водой, а также современных систем раннего выявления угроз и чрезвычайных ситуаций. Нормы начнут действовать уже с октября», — цитируется в сообщении Парцхаладзе.
Согласно обновленным номам, системы пожаротушения в гостиницах должны устанавливаться в соответствии с ГСН «Системы противопожарной защиты», а подъезд пожарных машин к зданиям следует предусматривать согласно нормам «Планирование и застройка территорий».
При этом в ГСН установлены требования к огнестойкости зданий, а также количеству этажей и площадей противопожарных отсеков.
Норма также позволяет размещать гостиницы на 1-3 этажах общественных и жилых зданий I-III степени огнестойкости при условии отделения их в противопожарный отсек с отдельными путями эвакуации.
Как сообщалось, ГСН также содержит рекомендацию о проектировании подключения к скоростному интернету и телевидению в гостиничных номерах и местах общего пользования, об установке электронных систем доступа в новых и реконструированных гостиницах, а также отменяет ряд устаревших требований
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