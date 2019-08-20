Bloomberg сообщил о возможной встрече лидеров стран «нормандской четверки»

Встреча лидеров стран — участниц «нормандской четверки» с целью обсуждения ситуации на востоке Украины может состояться до конца этого года. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.
Оно ссылается на сведения, полученные от представителя французской администрации, пожелавшего остаться неназванным, так как все переговоры по данному вопросу ведутся в закрытом формате. Согласно заявлению источника, эксперты из «нормандской контактной группы» должны встретиться уже до конца августа.
Отметим, что во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что конкретных наметок по возможным параметрам новой встречи в нормандском формате, а также о дате двусторонних контактов президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским пока нет.
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