Обстрел из гранатомета в центре Киева: полиция сообщила детали и расследует теракт

Полиция расследует обстрел из гранатомета здания в центре Киева в ночь на 26 августа, по статье «террористический акт», сообщает Украинская правда.
Сообщение о взрыве возле дома на ул.Паньковская поступило в 1:30 26 августа. В результате выстрела никто не пострадал, повреждены окна, фасад здания и помещения кабинетов.
Правоохранители обнаружили отстрелянный тубус от гранатомета через дорогу от здания. Изъяты остатки боеприпаса для проведения экспертизы и установления его происхождения.
В Киеве введен специальный оперативный план для поисков злоумышленников.
Прорабатывается наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент выстрела, пути подхода и отхода злоумышленников.
Событие квалифицированно как террористический акт, уголовное производство расследуется по ч.1 ст. 258 УК.
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