КНДР разрабатывает ракеты нового типа, - Минобороны Японии

Глава Министерства обороны Японии Такеси Ивея заявил, что Северная Корея занимается разработкой ракет с изменяемой траекторией полета с целью более эффективного преодоления систем ПРО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ресурс Nippon.com.
Речь идет о двух баллистических ракетах малой дальности.
«Министр обороны Японии Такеси Ивея заявил во вторник, что две баллистические ракеты малой дальности, запущенные Северной Кореей в субботу утром, можно считать ракетами нового типа», — отмечает издание.
Подчеркивается, что Северная Корея, запуская ракеты одна за другой, очевидно, работает над повышением секретности и скорости, с которой ракеты могут быть развернуты, чтобы усложнять их обнаружение.
«Северная Корея, возможно, пытается усовершенствовать свои возможности и точность атаки», — подчеркнул министр обороны Японии.
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