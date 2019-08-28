Официальный курс: доллар и евро подорожали

Национальный банк понизил официальный курс гривны на 10 копеек, установив его на 28 августа на уровне 25,16 гривны за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,94 гривны (на 27 августа - 27,73 гривны).