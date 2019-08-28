Под завалами в Дорогобиче могут быть 5 человек, взрыв газа маловероятен

Под завалами обрушившегося минувшей ночью подъезда четырехэтажного 4-подъездного жилого дома в г.Дрогобыч (Львовская обл.) могут находиться еще пять человек, сообщают в пресс-службе Госслужбы Украины по ЧС.

«По оперативным данным, еще под завалами может находиться пять лиц, учитывая количество прописанных и возможное количество проживающих людей в этих квартирах. Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно и будут проводиться до окончательного обнаружения лиц, судьба которых остается неизвестной», — сказал замдиректора департамента реагирования ГСЧС Петр Коротинский на брифинге в Киеве в среду утром.

Коротинский проинформировал, что в настоящее время все жильцы выведены из дома, оказывается необходимая психологическая помощь и решается вопрос об их отселении.

«К проведению поисково-спасательных работ привлечены около 450 человек и 65 единиц техники», — рассказал он, отметив, что среди привлеченных также 3 расчета кинологов.

В свою очередь во Львовоблгазе заявили: «Никаких взрывов не было, природный газ не мог быть причиной обвала. По состоянию на 8:40 обнаружены две погибших человека, из под завалов спасены 6 человек. Всего в медицинские учреждения госпитализированы 7 человек, из них 4 ребенка».

Отмечается, что специалисты «Львовгаза» сразу ночью провели обследование подземных газопроводов, подвалов, подъездов, контрольных трубок и всех других подземных инженерных коммуникаций в радиусе 50 м вокруг дома, в котором произошло разрушение. Загазованность не установлена.

Ранее в ГСЧС сообщали, что в 2.46 28 августа в г.Дрогобыч по ул.Грушевского,101, в четырехэтажном 4-подъездном жилом доме произошел взрыв, в результате которого произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. По состоянию на 8:30, были выявлены тела двух погибших и 7 человек госпитализированы (из них 4 ребенка).