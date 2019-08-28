Число погибших в результате взрыва в Дрогобыче выросло

В результате взрыва в Дрогобыче в жилом доме погибли двое людей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что спасатели нашли тело еще одного человека.

«В 08:20 на месте аварии подъезда жилого дома по ул. Грушевского, 101, г. Дрогобыч найден еще один погибший человек», — говорится в сообщении.

Также в результате взрыва пострадали семеро людей, из которых четверо — дети. В связи с этим полиция открыла уголовное производство.

«Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.270-1 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства)», — говорится в сообщении.