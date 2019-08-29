«Новая почта» тестирует услугу авиадоставки

Компания «Новая почта» запустила в тестовом режиме услугу доставки самолетами.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
«Коробки „Новая Почта“ путешествуют между городами-миллионниками самолетом. Пока не все, ведь мы еще тестируем услугу авиадоставки», — говорится в сообщении.
Так, 28 августа самолет компании с пакетами отправляется в рейс по маршруту Киев-Львов, и в этот же день клиенты смогут получить свои заказы.
Напомним:
В апреле 2018 года в «Новой почте» анонсировали планы запустить линию авиадоставки из США.
В этом же месяце компания тестировала доставку беспилотниками.
В феврале 2017 второй соучредитель и совладелец «Новой почтой» Владимир Поперешнюк заявлял, что компания в ближайшем будущем намерена создать свой собственный авиапарк.
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