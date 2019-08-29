Генеральный прокурор Юрий Луценко написал заявление об отставке с должности. Об этом он сообщил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Луценко написал заявление на имя президента Украины Владимира Зеленского.
«Давайте начнем с новости... Заявление президенту Украины Зеленскому. Прошу уволить меня с должности генерального прокурора по собственному желанию», — отметил он.
Напомним, в начале августа Луценко заявил, что уйдет в отставку после того, как начнет свою работу Верховная рада IX созыва.
Отметим, генеральный прокурор назначается на должность и увольняется президентом Украины с согласия Рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору, что влечет его отставку с должности.
Юрий Луценко занимал пост генерального прокурора Украины с мая 2016 года.
Как сообщалось ранее, кандидатуру Руслана Рябошапки на должность главы ГПУ согласовали с советником президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.
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