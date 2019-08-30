Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк начал рабочий визит в Польшу и встретился с руководителем польского Бюро нацбезопасности Павлом Солохом.

«Данилюк начал рабочий визит в Республику Польша», — сообщается в аккаунте пресс-службы СНБО в соцсети Твиттер в пятницу днем.

Вместе с тем посол Украины в Польше Андрей Дещица проинформировал о встрече Данилюка с Солохом.

«Визит в Варшаву секретаря СНБО Украины Александра Данилюка начался с дружественной и продуктивной встречи с руководителем Бюро нацбезопасности Польши (BBN) Павлом Солохом», — написал дипломат в своем аккаунте в Твиттер.