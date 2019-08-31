Зеленский начал визит в Польшу со встречи с Дудой

Президент Украины Владимир Зеленский начал свой рабочий визит в Польшу из встречи с польским президентом Анджеем Дудой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи, размещенную на страницу Офиса президента в Facebook.

Отметим, что в украинской делегации вошли секретарь Совета национальной безопасности Александр Данилюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко и глава украинской таможни Максим Нефедов.