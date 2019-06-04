Дуда попросит Зеленского отменить мораторий на эксгумацию польских захоронений

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с Владимиром Зеленским в Брюсселе во вторник передаст свои ожидания по поводу решения исторического конфликта между государствами. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «Польское радио».
Глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский сообщил, что на встрече Дуда прежде всего хочет узнать о политических планах нового лидера Украины, а также представит Зеленскому «нашу оценку польско-украинских отношений, имеющих в настоящее время два измерения».
«Измерение, которое очень нас сближает, то есть геополитические интересы, объединяющие Польшу и Украину, а также общественный вопрос, то есть тот факт, что сейчас, как никогда ранее, очень велико присутствие украинцев в Польше», — сказал Щерский.
В то же время он добавил, что есть проблемы, связанные с исторической политикой. «Президент передаст также свои надежды по этому вопросу. Он повторит то, чего мы ожидаем (...) Хорошим началом будет отмена запрета на эксгумации, это то, что надо было сделать уже давно», — считает Щерский.
Президент Польши стал первым главой государства, поздравившим Зеленского с победой на выборах. Ключевой темой поздравления была надежда на скорое «урегулирование исторических споров».
Польская сторона ожидает, что Зеленский поспособствует снятию моратория на проведение поисково-эксгумационных работ на территории Украины, который был наложен еще 2017 в ответ на снос памятника УПА в Грушовичах.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016