Зеленский посетит Варшаву по приглашению Дуды

Президент Украины Владимир Зеленский по приглашению польской стороны в сентябре совершит визит в польскую столицу Варшаву. Об этом заявил на брифинге во вторник, 16 июля, заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко, сообщает Укринформ.
«Мы действительно планируем визит (президента Украины Владимира Зеленского — ред.) в Польшу 1 сентября по приглашению президента Дуды. Официально украинская сторона подтвердила свое участие. Там собирается много лидеров, я думаю, что и президент США обязательно приедет, учитывая тему этой встречи в Варшаве», — сказал Пристайко.
В то же время он отметил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США должен состояться до его визита в Варшаву.
Комментируя спорные исторические вопросы между Украиной и Польшей, заместитель руководителя Офиса президента Украины убежден, что с польской стороной мы «не то, что готовы, мы обречены жить в мире и в счастье».
«Это наши соседи, наши ближайшие братья и сестры, фактически, вы знаете, что нас от них отличает разве что латиница и католицизм против православия. Мы осознаем нашу сложную историю и должны предпринять необходимые шаги, чтобы найти возможность существовать вместе. У нас есть один общий враг. У нас есть необходимость жить вместе в дружбе и мире», — подчеркнул Пристайко.
Он проинформировал о договоренности в ближайшее время встретиться с польским коллегой — советником президента, «чтобы помочь сдвинуть с мертвой точки все вопросы». «Эксгумация — только один из этих вопросов», — отметил Пристайко.
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