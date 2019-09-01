Зеленский провел встречу с премьером Бельгии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в воскресенье с премьер-министром Королевства Бельгия Шарлем Мишелем в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые проходят в Варшаве.
Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства, президент поблагодарил главу бельгийского правительства за практическую поддержку Украины в ряде сфер, а также за помощь в реабилитации ветеранов войны в Донбассе. «Жизнь людей для нас — приоритет. Спасибо Бельгии за реабилитацию и лечение наших ребят», — отметил президент Украины.
Премьер-министр Бельгии положительно оценил возобновление переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины в рамках Нормандского формата. Он также поддержал стремление украинской власти активизировать борьбу с коррупцией.
Зеленский отметил, что Украина будет проводить все необходимые для государства реформы. Прежде всего, речь идет об изменениях в работе правоохранительной системы, запуск Высшего антикоррупционного суда и перезапуск работы антикоррупционных органов. Отдельно глава государства подчеркнул важность реформ в медицинской, пенсионной и образовательной сферах.
«Мы действительно будем внедрять реформы. Мы выбрали европейский путь. Мы уверены, что с вашей помощью, с привлечением инвестиций и специалистов достигнем успеха», — подчеркнул президент Украины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016