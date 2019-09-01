Зеленский провел встречу с премьером Бельгии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в воскресенье с премьер-министром Королевства Бельгия Шарлем Мишелем в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые проходят в Варшаве.

Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства, президент поблагодарил главу бельгийского правительства за практическую поддержку Украины в ряде сфер, а также за помощь в реабилитации ветеранов войны в Донбассе. «Жизнь людей для нас — приоритет. Спасибо Бельгии за реабилитацию и лечение наших ребят», — отметил президент Украины.

Премьер-министр Бельгии положительно оценил возобновление переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины в рамках Нормандского формата. Он также поддержал стремление украинской власти активизировать борьбу с коррупцией.

Зеленский отметил, что Украина будет проводить все необходимые для государства реформы. Прежде всего, речь идет об изменениях в работе правоохранительной системы, запуск Высшего антикоррупционного суда и перезапуск работы антикоррупционных органов. Отдельно глава государства подчеркнул важность реформ в медицинской, пенсионной и образовательной сферах.

«Мы действительно будем внедрять реформы. Мы выбрали европейский путь. Мы уверены, что с вашей помощью, с привлечением инвестиций и специалистов достигнем успеха», — подчеркнул президент Украины.