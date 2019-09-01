Зеленский обсудил с президентом Литвы евроинтеграцию и сотрудничество в сфере альтернативной энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Литвы Гитанасом Науседой продвижение Украины в Европейский Союз, а также активизацию сотрудничества в области альтернативной энергетики.

Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства, встреча состоялась в воскресенье в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, во второй день официального визита президента Украины в Польшу.

Зеленский заверил, что руководство государства будет продолжать реформы в рамках евроинтеграции. «Мы выбрали этот курс, и будет дальше проводить реформы. Мы сделаем их не для Евросоюза, а для себя. Однако они совпадают с видением ЕС», — заявил президент Украины.

Лидеры стран положительно оценили экономическом и инвестиционном сотрудничестве двух государств, а также подчеркнули важность углубления сотрудничества в этих областях.

Литовская сторона подтвердила подготовку к проведению Международной конференции по вопросам реформ в Украине, который состоится в 2020 году в Литве.

Участники встречи также обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта на Донбассе, в частности в рамках Нормандского формата.

Президент Литвы пригласил Владимира Зеленского в Вильнюс. Глава Украинского государства призвал литовцев посетить инвестиционный форум в Мариуполе осенью этого года и принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.