Президент завтра встретится с новым Кабмином

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 2 сентября, встретится с новым Кабинетом министров. Об этом говорится в анонсе встречи на странице Офиса президента в Facebook.

Как сообщается, завтра глава государства встретится с руководством нового парламента, Кабинета министров и правоохранительных органов. Встреча начнется в 12:00 в Офисе президента.

Напомним, ранее новоназначенный министр образования и науки Анна Новосад заявляла, что президент Владимир Зеленский планирует встретиться с новоназначенным правительством. Тогда же она отмечала, что встреча может состояться уже в понедельник, 2 сентября.