Совбез ООН в сентябре возглавит Россия

Временным председателем в Совете безопасности Организации Объединенных Наций в сентябре 2019 года будет Россия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ООН на официальной странице в Twitter.
Временное председательство переходит к делегации Российской Федерации от Польши.
«В течение сентября председательство в Совете безопасности ООН переходит на правах ротации к делегации России», — говорится в сообщении ООН.
Отметим, в Совет безопасности ООН входит 15 стран: 5 находятся за столом-подковой постоянно — США, Франция, Великобритания, Китай и Россия; 10 временных членов избираются каждые два года на правах ротации.
Председательство в Совете безопасности ООН переходит от одного государства-члена к другому каждый месяц, по латинскому алфавиту.
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