Зеленский раздал поручения Кабмину, Раде и силовикам

Президент Украины Владимир Зеленский на сегодняшнем совещании раздал первоочередные поручения Кабинету министров, Верховной раде и силовым органам. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Зеленский обратил внимание Кабинета министров на необходимость оперативно подать законопроект о государственном бюджете на 2020 год.

«Государственный бюджет Украины на 2020 год. Внести на рассмотрение парламента законопроект. Срок до 15 сентября 2019», — отметил Зеленский.

Кроме того, президент назвал другие законопроекты, а также обозначил сроки их подготовки и принятия:

Запуск рынка земли. Кабинет министров до 1 октября должен внести законопроект на рассмотрение парламента. Верховная рада должна принять соответствующий закон и отменить мораторий на землю до 1 декабря.

Запуск масштабной приватизации. Верховная рада должна до 1 октября принять закон, которым отменяется перечень объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации. При этом правительство подготовит конкретный список стратегических предприятий, которые не будут приватизированы. До 1 декабря в крупные госкомпании должны привлечь инвестиционных советников и начать подготовку к продаже.

Малая приватизация. До 1 декабря правительство должно подать не менее в фонд Государственного имущества не мене 500 предприятий для малой приватизации через аукционную систему ProZorro.Продажи.

Стимулирование инвестиций. До 1 октября 2019 года украинский парламент должен принять закон о концессии. До 1 января 2020 года — закон о стимулировании инвестиционной деятельности и усилении защиты иностранных инвестиций.

Дерегуляция и цифровизация. До 1 января 2020 года правительство должно перевести в электронную форму топ-30 крупнейших популярных сервисов для граждан и бизнеса. Кроме того, президент поручил подготовить план по переводу разрешительных документов в электронную форму до конца года.

До 1 января 2020 года Зеленский поручил упростить порядок и снизить стоимость подключения к электрическим и газовым сетям для частных лиц и бизнеса.

До конца 2019 года правительство должно подготовить план реструктуризации «Укрзализныци», в том числе для либерализации рынка локомотивной тяги и повышения прозрачности компании.

Добыча нефти и газа. Министерству энергетики до 1 января 2020 года порчено подготовить лоты для проведения конкурсов на получение специальных разрешений для добычи нефти и природного газа.

Реформа таможни. До 1 декабря 2019 года должна запуститься работа Государственной таможенной службы Украины без старых коррупционеров. Также президент поставил задачу избавиться от контрабанды и коррупции при таможенном оформлении товаров. Кроме того, до 1 января 2020 года на таможне должно запуститься единое окно.