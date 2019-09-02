Войти
Зеленский раздал поручения Кабмину, Раде и силовикам
правительство
Зеленский раздал поручения Кабмину, Раде и силовикам
Данилюк начал рабочий визит в Польшу
визит
Данилюк начал рабочий визит в Польшу
Парубий подписал новый Избирательный кодекс
законы
Парубий подписал новый Избирательный кодекс

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

правительство
RSS

Зеленский раздал поручения Кабмину, Раде и силовикам

485
Зеленский раздал поручения Кабмину, Раде и силовикам

Президент Украины Владимир Зеленский на сегодняшнем совещании раздал первоочередные поручения Кабинету министров, Верховной раде и силовым органам. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Зеленский обратил внимание Кабинета министров на необходимость оперативно подать законопроект о государственном бюджете на 2020 год.

«Государственный бюджет Украины на 2020 год. Внести на рассмотрение парламента законопроект. Срок до 15 сентября 2019», — отметил Зеленский.

Читайте также: Оржель назвал операционные приоритеты министерства

Кроме того, президент назвал другие законопроекты, а также обозначил сроки их подготовки и принятия:

Запуск рынка земли. Кабинет министров до 1 октября должен внести законопроект на рассмотрение парламента. Верховная рада должна принять соответствующий закон и отменить мораторий на землю до 1 декабря.

Запуск масштабной приватизации. Верховная рада должна до 1 октября принять закон, которым отменяется перечень объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации. При этом правительство подготовит конкретный список стратегических предприятий, которые не будут приватизированы. До 1 декабря в крупные госкомпании должны привлечь инвестиционных советников и начать подготовку к продаже.

Малая приватизация. До 1 декабря правительство должно подать не менее в фонд Государственного имущества не мене 500 предприятий для малой приватизации через аукционную систему ProZorro.Продажи.

Читайте также: В Раде приняли решение по закону об отмене адвокатской монополии

Стимулирование инвестиций. До 1 октября 2019 года украинский парламент должен принять закон о концессии. До 1 января 2020 года — закон о стимулировании инвестиционной деятельности и усилении защиты иностранных инвестиций.

Дерегуляция и цифровизация. До 1 января 2020 года правительство должно перевести в электронную форму топ-30 крупнейших популярных сервисов для граждан и бизнеса. Кроме того, президент поручил подготовить план по переводу разрешительных документов в электронную форму до конца года.

Читайте также: Гончарук пообещал рост экономики на 40%

До 1 января 2020 года Зеленский поручил упростить порядок и снизить стоимость подключения к электрическим и газовым сетям для частных лиц и бизнеса.

До конца 2019 года правительство должно подготовить план реструктуризации «Укрзализныци», в том числе для либерализации рынка локомотивной тяги и повышения прозрачности компании.

Добыча нефти и газа. Министерству энергетики до 1 января 2020 года порчено подготовить лоты для проведения конкурсов на получение специальных разрешений для добычи нефти и природного газа.

Читайте также: Зеленский поручил принять закон о легализации игорного бизнеса

Реформа таможни. До 1 декабря 2019 года должна запуститься работа Государственной таможенной службы Украины без старых коррупционеров. Также президент поставил задачу избавиться от контрабанды и коррупции при таможенном оформлении товаров. Кроме того, до 1 января 2020 года на таможне должно запуститься единое окно.

Кабмин, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 2 сентября 2019
Воскресенье, 1 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Хмельницкий
Алексей Хмельницкий
глава Киевского областного теротделения АМКУ

И снова корпорация «Укрбуд», или Грабить киевлян имеют право только...

Корпорация «Укрбуд» строит жилье, а параллельно создает компании по содержанию этих домов, для которых устанавливает тарифы без согласования с соответствующими органами власти.
Александр Баунов
Александр Баунов
главный редактор carnegie.ru

Почему Макрон так тепло принимал Путина во Франции

Возвращение России в Большую семерку невозможно, но невозможно и решение многих важных для семерки проблем без нее. Доверительный контакт с российским руководством, возможность незримо представлять Россию на ее собраниях – важный дипломатический актив, который Франция не хотела бы упустить.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Рост ВВП: есть ли повод для оптимизма?

Госстат опубликовал данные, которые позволяют дать предварительные оценки развитию экономики Украины за II квартал и I полугодие 2019 года. Реальный ВВП Украины во II квартале 2019 по сравнению с I кварталом вырос на 1,6%. А, если сравнивать со II кварталом прошлого года, вырос на 4,6%. Этот рекордный с 2016 года показатель привел к ряду положительных оценок. Предлагаю разобраться, действительно ли ситуация в украинской экономике дает серьезный повод для оптимизма.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016