В Раде приняли решение по закону об отмене адвокатской монополии

Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики рекомендует ВР направить в Конституционный суд Украины законопроект авторства президента Владимира Зеленского № 1013 «О внесении изменений в Конституцию Украины (об отмене адвокатской монополии)», передает корреспондент РБК-Украина.

Такое решение комитет принял в ходе сегодняшнего заседания.

Целью документа является обеспечение права каждого на получение профессиональной юридической помощи из-за отмены адвокатской монополии на предоставление такой помощи.