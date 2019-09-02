Оржель назвал операционные приоритеты министерства

Операционными приоритетными моментами работы министерства является уголь на складах и подписание договора на транзит газа. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает корреспондент УНН.

«Первый приоритет — уголь на складах. Мы будем показывать то, что происходит на рынке, какова ситуация по подготовке к осенне-зимнему периоду», — сказал Оржель.

Вторым чрезвычайным приоритетом по его словам является «Нафтогаз» и подписание договора на транзит газа.

«Более того, на днях мы отрабатываем какой является лучшая модель, быстрая сертификация на переговоры с российской стороной», — сказал Оржель.

Напомним, одним из главных приоритетов, которые закладывает новое правительство, является энергоэффективность.