Цены на газ в Европе достигли 10-летнего минимума, - Bloomberg

Цены на газ в на европейском рынке достигли 10-летнего минимума на фоне переизбытка запасов. Об этом сообщает издание Bloomberg.
Сообщается, что по состоянию на конец августа поставки газа в Европу продолжили превышать спрос. Так, запасы в северо-западной Европе, Италии и Австрии составили 62,3 млрд кубометров, или 94%.
Также сообщается, что в Нидерландах цены на газ пытаются восстановиться после летнего падения ниже 10 евро за мегаватт-час. В то же время опрошенные эксперты полагают, что цены осенью могут упасть еще минимум на 20%.
По данным Bloomberg, остановить падение цен на газ в Европе может сокращение поставок из России и Норвегии. Однако, по словам замдиректора корпорации «Газпром» Михаила Мальгина, российская сторона вряд ли сократит поставки.
«Когда у нас есть возможность, мы делаем дополнительные продажи. Сама по себе доля рынка — это не наша цель, а следствие наших действий», — уточнил он.
Напомним, ранее НАК «Нафтогаз Украины» обнародовал ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей в сентябре. В частности, цены на газ составят 4 640,00 — 5 204,00 гривен за тысячу кубометров.
Ранее также стало известно, что «Нафтогаз» запускает продажу газа населению по «летним» ценам. Украинцы смогут заранее приобрести необходимый объем газа по фиксированной цене, а использовать его — зимой. Предложение будет действовать до 25 сентября, приобрести газ можно в объеме до 25 тыс. кубометров на одну семью.
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