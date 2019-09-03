Стефанчук назвал сроки внесения закона о снятии неприкосновенности с президента

Вопрос о снятии неприкосновенности с президента будет внесен на следующей пленарной неделе. Об этом заявил представитель президента в Верховной раде и первый вице-спикер Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.
Стефанчук заявил, что это процедура, которая дает возможность привлекать к ответственности президента Украины.
«Во-первых, этот вопрос мы вносим на следующую неделю — один из первых законов. Это закон об иммунитете. Это процедура, которая дает возможность привлекать к ответственности президента Украины», — заявил Стефанчук.
Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в свою очередь отметил, что в парламенте найдется достаточно голосов для снятия иммунитета с президента Украины.
«Это отдельный законопроект, мы за него так же единодушно проголосуем. Я думаю, даже ОПЗЖ проголосует. Ведь это снятие неприкосновенности не с них, а с кого-то другого и они будут дружно говорить «за», — заявил Арахамия.
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