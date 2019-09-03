Беларусь закрыла границу с Украиной из-за потока оружия, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего из этой страны потока оружия.

«Мы вынуждены были со своими братьями, близким людьми (с Украиной — ИФ) полностью закрыть границу наглухо, еще больше чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один», — заявил Лукашенко, выступая во вторник в Минске на международной антитеррористической конференции высокого уровня.

По его словам, белорусская сторона была вынуждена радикально усилить пограничный контроль с Украиной из-за потока оружия из этой страны. «Хлынул поток оружия. Ну, а там где оружие в руках у обычных людей и особенно ... националистически настроенных — жди терроризма», — сказал президент.

Он считает, что усиление контроля на границе с Украиной это «самое страшное... и сейчас продолжается».