Беларусь закрыла границу с Украиной из-за потока оружия, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего из этой страны потока оружия.
«Мы вынуждены были со своими братьями, близким людьми (с Украиной — ИФ) полностью закрыть границу наглухо, еще больше чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один», — заявил Лукашенко, выступая во вторник в Минске на международной антитеррористической конференции высокого уровня.
По его словам, белорусская сторона была вынуждена радикально усилить пограничный контроль с Украиной из-за потока оружия из этой страны. «Хлынул поток оружия. Ну, а там где оружие в руках у обычных людей и особенно ... националистически настроенных — жди терроризма», — сказал президент.
Он считает, что усиление контроля на границе с Украиной это «самое страшное... и сейчас продолжается».
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