В КСУ направили закон Зеленского о вспомогательных органах Рады

Верховная рада во вторник, 3 сентября, направила на рассмотрение в Конституционный суд Украины законопроект № 1028 о создании за счет государственного бюджета органов, обеспечивающих работу ВР, передает корреспондент РБК-Украина.
За такое решение проголосовали 264 народных депутата.
В частности, документ предлагает закрепить в полномочиях парламента норму о создании других органов, обеспечивающих работу Рады, за счет госбюджета.
«Возможность создания в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины, для осуществления своих полномочий консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной рады Украины является важным залогом эффективной организации тех органов и служб, которые должны создаваться парламентом для обеспечения его работы», — указано в пояснительной записке.
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