Рада направила в КСУ закон о расширении парламентского контроля

Верховная рада Украины направила законопроект № 1016 президента Владимира Зеленского о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины (об уполномоченных Верховной рады Украины), которым предлагается расширение парламентского контроля, на рассмотрение в Конституционный суд Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Зеленский предлагает закрепить за парламентом возможность осуществлять парламентский контроль через уполномоченных ВР в отдельных сферах.

Предусматривается уполномочить Раду назначать и увольнять уполномоченных парламента с соблюдением Конституции Украины и законов в отдельных сферах. Также предлагается установить в целом, что для осуществления парламентского контроля Рада может назначать уполномоченных, правовой статус которых будет определяться отдельными законами.

Ожидается, что такие изменения помогут обеспечить более эффективный механизм парламентского контроля за соблюдением прав и свобод человека, ведь один человек, на которого сегодня возложены эти обязанности, не может максимально эффективно их выполнять.