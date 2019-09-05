В Киеве сожгли машину невестки Гонтаревой

Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли машину ее невестки, которую тоже зовут Валерия Гонтарева.

«Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на мою семью сегодня произошла атака. Сегодня в час ночи машину семьи моего старшого сына облили бензином и спалили под их домом в центре Киева. Машина была зарегистрирована на мою невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева», — заявила Валерия Гонтарева изданию Лига.net.

«Им мало полностью сфальсифицированных дел коррумпированного прокурора Кулика, им мало подачи исков Портнова на стандартные постановления НБУ с обвинениями меня в государственной измене. Они уже перешли от вербальных угроз к реальным действиям», — заявила она.

«Надеюсь, нашим правоохранительным органам хватит профессионализма раскрыть это преступление в центре Киева!», — отметила Гонтарева.

Она также показала фото уничтоженного авто.

Экс-глава НБУ считает, что это событие и то, что в конце августа ее сбила машина на пешеходном переходе в Лондоне, — звенья одной цепи.

По словам Гонтаревой, ей объявили не только политический террор, но и хотят уничтожить физически.

Напомним, что в конце августа экс-председателя НБУ Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль, она получила серьезные травмы.

Гонтареву несколько раз вызывали на допрос в уголовном производстве в отношении бизнесмена-беглеца Сергея Курченко. Экс-председатель Нацбанка сообщила, что не приедет в Украину, потому что теперь живет в Лондоне.