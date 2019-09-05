В Украине самые дешевые в Европе овощи и фрукты

Самая дешевая продуктовая корзина фруктов и овощей среди европейских стран — в Украине. Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на европейскую профильную ассоциацию.
«Средняя цена на нее в неделю составляет 27 евро, а самая дорогая корзина — в Швейцарии. Там за 7 дней на такую корзину выкладывают 141 евро», — говорится в сообщении.
Эксперты также сравнили стоимость овощей и фруктов по европейским странам. Самые дешевые яблоки, бананы, лук и картофель — в нашей стране, а больше всего за эти самые продукты выкладывают в Швейцарии, Монако и Норвегии.
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