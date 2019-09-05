Нацбанк снизил учетную ставку

Национальный банк Украины (НБУ) решил с 6 сентября понизить учетную ставку до 16,5% с 17% годовых, на котором она находилась с 19 июля этого года.
«Национальный банк продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку ожидает замедления инфляции до цели 5%», — говорится в сообщении центробанка в четверг.
Правление НБУ отметило, что внутренние политические риски для снижения инфляции до цели ослабли с началом работы Верховной Рады нового созыва и формированием нового правительства. По мнению регулятора, это открывает возможность для активизации переговоров с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества.
В то же время центробанк указал на сохранение как внутренних угроз для финансовой стабильности (судебные процессы вокруг национализации ПриватБанка), так и внешних — прекращение транзита газа из России с начала 2020 года, усиление торговых войн и турбулентности на финрынках в мире, эскалация военного конфликта и новые торговые ограничения РФ.
Как сообщалось, НБУ 26 апреля понизил учетную ставку до 17,5% с 18% годовых, на котором он удерживал ее с начала сентября 2018 года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016