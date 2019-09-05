Зеленский сегодня придет на заседание фракции «Слуги народа»

Парламентская фракция «Слуга народа» в четверг, 5 сентября, проведет заседание при участии президента Владимира Зеленского, на котором планируется принять внутрифракционные решения.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил народный депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Швец.
«У нас сегодня рабочая встреча, на самом деле. Это заседание фракции. Так, планируется, что президент примет в ней участие. Подчеркиваю — это рабочая встреча, как все фракции встречаются. Это заседание фракции, на котором, очевидно, будут приниматься внутрифракционные решение. Прежде всего, она, вероятно, будет касаться текущих вопросов», — сказал Швец.
Депутат добавил, что он с коллегами готов комментировать заседания, но отметил, что будет правильным делать это по результатам.
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