Кабмин уволил и назначил заместителей нескольких министров

На заседании Кабинета министров Украины правительство назначило 11 новых заместителей своим министрам, сообщает пресс-служба правительства.
«Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексей Милованов получил трех заместителей: первого заместителя Павла Кухту, заместителя — Тараса Высоцкого и заместителя- торгового представителя Украины Тараса Качку», — говорится в обнародованном в пятницу вечером сообщении.
По одному заместителю получили:
— министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц — заместитель Александр Терещенко;
— министр финансов — заместитель Геннадий Плис;
— министр развития громад и территорий — заместитель Эдуард Кругляк.
«По два новых заместителя может быть у: министра образования и науки — Петр Коржевский и Егор Стадный; министра социальной политики — Олег Коваль и Сергей Нежинский. Первого заместителя должен получить также вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Им стал Алексей Вискуб», — говорится в сообщении.
На заседании также согласовали решение об увольнении семи заместителей министров.
«Решение об увольнении согласовали относительно Ольги Крентовской, Натальи Федорович и Николая Шамбира из Министерства социальной политики, Вадима Трояна из МВД, Александра Терещенко из Министерства по делам ветеранов и Геннадия Плиса из секретариата Кабмина», — сообщает пресс-служба Кабмина.
На заседании рассмотрели также вопрос кадровых назначений в областях.
Так, министры приняли проекты решений президента Украины об увольнении (в связи с завершением полномочий предыдущего президента) Юлии Светличной с должности главы Харьковской областной государственной администрации.
И приняли соответствующий проект решения президента о ее повторном назначении главой Харьковской ОГА.
Члены правительства также согласовали решение о назначении президентом трех заместителей главы Ивано-Франковской ОГА: Василия Ивасика, Светланы Онищук и Дмитрия Романюка.
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