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Кабмин уволил и назначил заместителей нескольких министров

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Кабмин уволил и назначил заместителей нескольких министров

На заседании Кабинета министров Украины правительство назначило 11 новых заместителей своим министрам, сообщает пресс-служба правительства.

«Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексей Милованов получил трех заместителей: первого заместителя Павла Кухту, заместителя — Тараса Высоцкого и заместителя- торгового представителя Украины Тараса Качку», — говорится в обнародованном в пятницу вечером сообщении.

По одному заместителю получили:

— министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц — заместитель Александр Терещенко;

— министр финансов — заместитель Геннадий Плис;

— министр развития громад и территорий — заместитель Эдуард Кругляк.

«По два новых заместителя может быть у: министра образования и науки — Петр Коржевский и Егор Стадный; министра социальной политики — Олег Коваль и Сергей Нежинский. Первого заместителя должен получить также вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Им стал Алексей Вискуб», — говорится в сообщении.

На заседании также согласовали решение об увольнении семи заместителей министров.

«Решение об увольнении согласовали относительно Ольги Крентовской, Натальи Федорович и Николая Шамбира из Министерства социальной политики, Вадима Трояна из МВД, Александра Терещенко из Министерства по делам ветеранов и Геннадия Плиса из секретариата Кабмина», — сообщает пресс-служба Кабмина.

На заседании рассмотрели также вопрос кадровых назначений в областях.

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Так, министры приняли проекты решений президента Украины об увольнении (в связи с завершением полномочий предыдущего президента) Юлии Светличной с должности главы Харьковской областной государственной администрации.

И приняли соответствующий проект решения президента о ее повторном назначении главой Харьковской ОГА.

Члены правительства также согласовали решение о назначении президентом трех заместителей главы Ивано-Франковской ОГА: Василия Ивасика, Светланы Онищук и Дмитрия Романюка.

Кабмин
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