Брюссель озвучил дату переговоров по газу с Москвой и Киевом

Трехсторонняя встреча по газу с Россией, Украиной и Евросоюзом на уровне глав Минэнерго пройдет на следующей неделе. Об этом сообщил в своем Twitter зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович.
«Рад сообщить, что 19 сентября я приму следующий раунд Трехсторонних газовых переговоров. Я убежден, что прогресс послужит сильным позитивным сигналом для рынка, а также потребителей в преддверии зимнего сезона», — написал он в своем микроблоге.
Ранее он предлагал провести переговоры по условиям транзита и поставок российского газа в Европу 16 сентября. Москва и Киев свою готовность к переговорам подтверждали. По данным СМИ, Шефович выступает за заключение транзитного контракта на десять лет.
Действующий контракт на поставки российского газа в Европу через Украину истекает в конце этого года. К началу следующего года должны запустить вторую нитку газопровода «Северный поток-2». Глава российского Минэнерго Александр Новак указывал, что предлагал Киеву продлить контракт еще на год.
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