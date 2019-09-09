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Зеленский готов уже в сентябре провести встречу в «Нормандском формате»

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Зеленский готов уже в сентябре провести встречу в «Нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский готов принять участие во встрече лидеров стран «Нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, Россия) в сентябре, заявляет украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.

«Мы планируем в ближайшее время провести встречу в „Нормандском формате“. По меньшей мере, президент Зеленский готов это сделать даже не до декабря, а в этом месяце», — сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Молдовы Нику Попеску в понедельник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Пристайко отметил, что есть договоренность «практически со всеми» участниками «Нормандского формата».

«Мы попробуем поспособствовать этому и проведем еще один разговор, возможно, по телефону, со всеми советниками глав государств и правительств, для того чтобы выйти (на конкретную дату — Ред.) максимально быстро», — добавил глава украинского МИД.

Как сообщалось, 28 августа президент Украины провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого собеседники договорились о скором проведении саммита в «Нормандском формате». Как сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины, Зеленский призвал срочно провести встречу лидеров стран Нормандской четверки для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта.

Со своей стороны Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, согласившись с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время. «Достигнута договоренность о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года», — подчеркнули в ОПУ.

29 августа Зеленский провел телефонную беседу с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, в ходе которой Макрон подтвердил намерение провести встречу в «Нормандской формате» в ближайшее время.

Советники глав государств «Нормандского формата» на встрече 2 сентября в Берлине должны были обсудить повестку будущей встречи лидеров, а также саму подготовку встречи. Однако по итогам встречи они не согласовали дату саммита глав государств «Нормандского формата».

Как заявил журналистам директор Центра политической конъюнктуры (РФ) Алексей Чеснаков, помощники лидеров «нормандской четверки» не согласовали конкретную дату саммита. По его словам, на встрече обсуждались условия, при которых саммит может состояться. «Российская делегация настаивала, что сначала надо выполнить решения предыдущих саммитов. Нужно развести силы в Петровском и Золотом и согласовать формулу Штайнмайера. Удалось значительно продвинуться в дискуссии по этим темам. В целом возможность возобновления работы „нормандского формата“ приветствуется всеми сторонами. Работа будет продолжена как на уровне помощников лидеров, так и в контактной группе», — сказал он.

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При этом 9 сентября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. «Также президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в нормандском формате. Кроме того, речь шла о дальнейших шагах в рамках Минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе», — сообщается на странице ОПУ в Facebook.

нормандский формат, Вадим Пристайко
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