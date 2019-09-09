Судьи и рейдеры связаны родственными узами – общественные активисты

Ряд украинских судей, начиная с судьи Закарпатского Хозяйственного суда Оксаны Ремецки и включая отдельных судей Верховного и Конституционного судов, содействуют рейдерам в захвате собственности американского инвестора в Закарпатье.

Об этом заявила на своей странице в Facebook общественная организация «Антикоррупционный блокпост».

В частности, общественные активисты указывают на тот факт, что американская компания Avellana Gold — инвестор Мужиевского полиметаллического месторождения в Закарпатье уже реализует проект общей стоимостью 150 миллионов долларов и построил обогатительную фабрику.

Инвестор подвргся рейдерским атакам со стороны специально созданной в Великобритании фирмы Gofer Mining PLC. Юристы американского инвестора выяснили, что собственники фирмы-рейдера подали ложные данные в реестр в Великобритании, а также обманным путем приписывают себе отношение к известному банку Barclays и к британской королевской семье. В то же время глава Британо-Украинской торговой палаты Бейт Томс в интервью СМИ опроверг информацию о причастности рейдеров из Gofer Mining PLC к известному банку Barclays и к каким-либо членам королевской семьи, назвав такую информацию обманом.

На самом деле, как ранее сообщали в своих расследованиях журналисты и блогеры, директором британской фирмы-рейдера является украинец Алесандр Маштепа, которого СМИ связывают с еще одной рейдерской атакой — на столичный универмаг «Украина» в интересах беглеца Януковича. Представляет рейдеров в судах Дмитрий Зайцев, которого внесли в базу сайта «Миротворец» как пособника сепаратистов Донбасса. Несмотря на доказательства из британских реестров относительно лживости данных соучредителей Gofer Mining PLC и их присастности к резонансным рейдерским захватам, они безнаказанно атакуют реальных инвесторов.

По данным ОО «Антикоррупционный блокпост», решения в пользу людей с сомнительной репутацией принимают судья Закарпатского Хозяйственного суда Оксана Ремецки, судья Верховного Суда Украины Олег Васьковский, который ранее работал в Ужгороде, тоже причастен к делам, инспирированным рейдерами с псевдобританскими корнями. А «директор фейковой Gofer Mining PLC Александр Маштепа является кумом заместителя Председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого. Высокопоставленные судьи осуществляют давление на своих коллег и правоохранителей в интересах рейдеров. Очевидно, они связаны и делами, и родственными узами», — пишут гражданские активисты.

Генеральный директор Avellana Gold Браян Сэвэдж недавно в своем видеообращении заявил, что рейдеры его предприятия «пользуются поддержкой коррумпированных судей и чиновников». Американский инвестор также рассказал, что об этом детально проинформировано посольство США и Офис президента Украины. Также Avellana Gold предоставит доказательства судейского произвола напрямую президенту.

Владимир Зеленский недавно заявил о взятом курсе на очищение судебной системы и пообещал лишить мантий судей, чьи решения разрушают авторитет государства. «Это должна сделать уже новая Высшая квалификационная комиссия судей, которая будет перезапущенаа в ближайшее время», — сказал президент и пообещал внести соответствующий законопроект в Верховную Раду.