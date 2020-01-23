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Суд подтвердил фиктивность компании Gofer Mining PLC, маскировавшей захват предприятия «инвестиционной» деятельностью

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Суд подтвердил фиктивность компании Gofer Mining PLC, маскировавшей захват предприятия «инвестиционной» деятельностью

Западный апелляционный Хозяйственный суд признал незаконными инвестиционные намерения компании Gofer Mining PLC, которая атаковала американского инвестора Avellana Gold в Закарпатье. Об этом сообщают Экономические новости.

«Предложение инвестора сводилось к намерениям в будущем, без подтверждения любыми доказательствами наличия достаточных активов (средств) для реализации будущего плана санации. В то же время спорное постановление содержит условия перехода корпоративных прав и права собственности на активы, которые согласно с вышеперечисленными доказательствами уничтожены, а касательно достаточности остатков таких активов должника для осуществления дальнейшей хозяйственной деятельности и соответственно реализации процедуры санации, анализ не проводился», — говорится в решении суда.

Западный апелляционный хозяйственный суд признал незаконным и отменил решение о санации (восстановлении) обанкротившегося добывающего предприятия «Закарпатполиметаллы». Инициатором санации выступала компания Gofer Mining PLC, публично называвшая себя инвестором. Суд показал неспособность Gofer Mining PLC к восстановлению предприятия «Закарпатполиметаллы» и добыче ценных металлов на Мужиевском месторождении на Закарпатье.

Процедура санации является экономически необоснованной и способна лишь затягивать судебные дела. Ведь компания «Закарпатполиметаллы», которую после 11 лет банкротства пытались восстановить рейдеры, не имеет никаких материальных активов для возобновления производственной деятельности. Мишенью был американский инвестор и «Карпатская рудная компания», входящая в его структуру, полагают журналисты.

Еще в мае прошлого года комитет кредиторов обанкротившегося ООО «Закарпатполиметаллы» во главе с Дмитрием Зайцевым принял решение о введении процедуры санации и привлечения якобы нового иностранного инвестора — компании Gofer Mining PLC. Директором последнего является Александр Маштепа, которого журналисты ранее назвали рейдером столичного универмага «Украина». Примечательно, что по данным британского открытого реестра, Gofer Mining PLC, где Маштепа является директором, оказалась связанной с компанией Cengart Financial Inc, которая путем создания фиктивных долгов довела ООО «Закарпатполиметаллы» до банкротству. Еще один компаньон, председатель комитета кредиторов ООО «Закарпатполиметаллы» Дмитрий Зайцев, находится в базе сайта «Миротворец», где его обвиняют в рейдерстве, сепаратизме и отмывании денег.

Как отмечают журналисты, компания Gofer Mining PLC, которая якобы является кредитором ООО «Закарпатполиметаллы», была зарегистрирована 12 апреля 2019 примерно в одно время с несколькими связанными компаниями — Gofer Energy PLC и Gofer Wealth PLC.

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Специальное разрешение на пользование недрами, принадлежавшее ООО «Закарпатполиметаллы», в 2008 году было аннулировано, а компания была объявлена банкротом. С тех пор не было предпринято никаких действий для восстановления предприятия. Новое специальное разрешение на пользование недрами Мужиевского месторождения в 2012 году получила ЗАО «Карпатская рудная компания». В 2016 году компанию приобрел инвестор Avellana Gold, который, как напоминают журналисты, построил новую современную обогатительную фабрику и ликвидирует экологические последствия в регионе в результате хозяйственной деятельности предыдущих предприятий, работавших на месторождении.

Avellana Gold — международная инвестиционная компания, имеющая опыт разработки месторождений полезных ископаемых в Восточной Европе и многих странах мира, инвестирует в Мужиевское месторождение полиметаллических руд на Закарпатье с 2016 года. Общий плановый объем инвестиций в проект — 140 млн. долларов США.

рейдерство, Закарпатье, Avellana Gold
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