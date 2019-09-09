В Германии подтвердили подготовку к саммиту в «нормандском» формате

Подготовка к саммиту «нормандского формата» продолжается, заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, он пока не может назвать точной даты саммита. «Подготовка продолжается, правительство активно в ней участвует», — сказал Зайберт журналистам в понедельник, отвечая на вопрос «Интерфакса».

Он приветствовал обмен заключенными между РФ и Украиной, при этом высказав мнение, что оно было запоздалым. «Надеемся, что обмен может дать позитивный импульс процессу», — сказал Зайберт.

Ранее украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский готов принять участие во встрече лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, Россия) уже в сентябре.