В Украине в ближайшие дни жара, а потом температура пойдет на спад

Во вторник в Украине дожди вероятны лишь ночью на Закарпатье и Прикарпатье, температура ночью 9-14°, днем 23-28°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Без осадков, лишь ночью на Закарпатье и Прикарпатье кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях, Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18°, в восточных областях местами 6-8° тепла, днем в Украине 23-28°», — говорится в сообщении.

В Киеве и области завтра также без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 12-14°, днем 26-28°, на Киевщине ночью 9-14°, днем 23-28°.

Согласно прогнозу, 11-12 сентября осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный, южный, 3-8 м/с, в южных и восточных областях восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18°; днем 25-30°. В столичном регионе 11-12 сентября также без осадков. Ветер юго-восточный, южный, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 25-30°.

Синоптики на 13-14 сентября осадки не прогнозируют, только в субботу днем в западных и северных областях местами возможен небольшой дождь. Температура ночью 9-15°, на побережье до 18°; днем 23-29°, 14 сентября, кроме юга и востока, снижение температуры на 3-5°.

На Киевщине небольшие дожди пройдут лишь 14 сентября местами. Температура ночью 10-15°, днем 13 сентября 23-28°, 14 сентября 18-23°.