Казахстан вышел на второе место в мире по майнингу биткоина — согласно данным Кембриджского университета, доля страны в суммарных вычислительных мощностях майнеров достигла 18% в августе.
В исследовании университета указано, что лидером по объемам майнинга теперь являются США (доля 35,4%). Третье место занимает Россия, доля которой в мировом майнинге — 11%.
При этом доля Китая, который до недавнего времени был крупнейшим майнинговым центром, за четыре месяца упала с 46% до нуля. Обвал объясняется жесткими ограничительными мерами в индустрии — майнинг криптовалют в стране был полностью запрещен. В результате этого предприятия по добыче криптовалют были вынуждены остановить работу для переезда в другие страны.
В сентябре власти Китая ввели полный запрет на проведение криптовалютных транзакций и приравняли их к незаконной финансовой деятельности.
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