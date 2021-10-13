Казахстан вышел на второе место в мире по майнингу биткоина — согласно данным Кембриджского университета, доля страны в суммарных вычислительных мощностях майнеров достигла 18% в августе.

В исследовании университета указано, что лидером по объемам майнинга теперь являются США (доля 35,4%). Третье место занимает Россия, доля которой в мировом майнинге — 11%.

При этом доля Китая, который до недавнего времени был крупнейшим майнинговым центром, за четыре месяца упала с 46% до нуля. Обвал объясняется жесткими ограничительными мерами в индустрии — майнинг криптовалют в стране был полностью запрещен. В результате этого предприятия по добыче криптовалют были вынуждены остановить работу для переезда в другие страны.

В сентябре власти Китая ввели полный запрет на проведение криптовалютных транзакций и приравняли их к незаконной финансовой деятельности.