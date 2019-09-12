Стало известно, сколько в Украине будут стоить новые iPhone

Предварительная цена на iPhone 11 стартует в Украине от 23 999 гривен, начало продаж новых моделей iPhone планируется ориентировочно на октябрь 2019 года.
Об этом сообщает ITC со ссылкой на сеть «Цитрус».
Отмечается, что в Украине новинки, скорее всего, появятся с такими ценниками:
iPhone 11: от 23 999 гривен (в США — от 699 долларов)
iPhone 11 Pro: от 34999 гривен (в США — от 999 долларов)
iPhone Pro 11 Max: от 37999 гривен (в США — от 1099 долларов)
Apple iPad 10.2 7 поколения: от 10999 гривен (в США — от 329 долларов)
Apple Watch Series 5 40 мм: от 13699 гривен (в США — от 399 долларов)
Apple Watch Series 5 44 мм: от 14699 гривен (в США — от 429 долларов).
Также снизят цены на модели предыдущих поколений: iPad 9.7 — от 9499 гривен, Apple Watch Series 3 — от 6499 гривен (в США — от 199 долларов).
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