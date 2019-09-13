Порошенко видит за обновлением ЦИК желание провести выборы в ОРДЛО

Лидер партии «Европейская солидарность», пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко заявляет, что полное обновление состава Центральной избирательной комиссии может быть связано с перспективой проведения выборов на неподконтрольных правительству территориях на востоке страны без предусмотренных минскими соглашениями условий обеспечения их безопасности, то есть на условиях РФ.

«Мотивы решения следует все же искать не в прошлом, а в будущем. Особое беспокойство вызывают выборы на оккупированных территориях. Все больше сигналов, что без выполнения компонента безопасности минских соглашений они могут состояться на российских условиях. Неожиданная замена комиссии может быть связана именно с этим», — написал Порошенко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

По его словам, голосуя за освобождение прежнего состава ЦИК, парламентское большинство «выстрелило себе в ногу» и поставило под сомнение легитимность и президента, и парламента.

«Ведь комиссия, не проработала и года, безупречно провела две избирательные кампании. Международные организации и наблюдатели выборы президента и ВР признали соответствующими европейским стандартам», — отметил Порошенко, поблагодарив членов ЦИК за проведение двух честных выборов в 2019 году.

Ранее в пятницу Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов Центризбиркома.