Минэнерго ухудшило прогноз производства электроэнергии

Украина по итогам 2019 года снизит производство электрической энергии на 1,3% по сравнению с фактическими показателями прошлого года — до 157,202 миллиарда килоВатт-час.

Об этом свидетельствует обновленный Министерством энергетики и защиты окружающей среды прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергосистемы.

Ожидается, что объем производства э/э атомными электростанциями составит 82,153 млрд кВт-ч, что на 2,7% (на 2,245 млрд кВт-ч) меньше, чем годом ранее.

Производство тепловых электростанций останется на уровне прошлого года (снижение 0,01% — до 47,788 млрд кВт-ч), а теплоэлектроцентралей и когенерационных установок вырастет на 5% — до 11,561 млрд кВт-ч.

Производство гидро- и гидроаккумулирующих станций прогнозируется на уровне 8,315 млрд кВт-ч (-30% к 2018 году), блок-станций — на уровне 1,666 млрд кВт-ч (+10,8%).

Производство возобновляемых источников энергии увеличится в 2,1 раза — до 5,719 млрд кВт-ч.

В свою очередь экспорт э/э прогнозируется на уровне 5,832 млрд кВт-ч, что на 5,4% меньше фактического показателя 2018 года.

В частности, поставки электроэнергии с «энергоострова Бурштынской ТЭС» в направлении Венгрии, Словакии и Румынии уменьшатся на 2,3% (на 88 млн кВт-ч) — до 3,712 млрд кВт-ч, в Польшу — на 4,7% (на 66 млн кВт-ч) — до 1,344 млрд кВт-ч, в Молдову — на 18,8% (на 180 млн кВт-ч) — до 776 млн кВт-ч.

Согласно документу, импорт электрической энергии в Украину, который стал доступен для страны после запуска с 1 июля новой оптовой модели рынка, составит 1,488 млрд кВт-ч.