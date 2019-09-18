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Рада декриминализировала фиктивное предпринимательство

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Рада декриминализировала фиктивное предпринимательство

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес».

За принятие соответствующего решения проголосовали 347 народных депутатов при минимально необходимых 226, сообщает Укринформ.

Этим законом декриминализируется фиктивное предпринимательство. Так, принятый закон исключает из Уголовного кодекса статью 205, согласно которой определялось уголовное наказание за создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления запрещенных видов деятельности.

Фиктивное предпринимательство каралось штрафом от 30 тыс. до 60 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ), то есть от 510 тыс. грн до 1 млн 20 тыс. грн, или арестом до полугода или ограничением свободы до двух лет. За повторное нарушение штраф составлял от 50 тыс. до 100 тыс. НМДГ (от 850 тыс. грн до 1,7 млн. грн).

В пояснительной записке к законопроекту при этом отмечается, что наличие уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство является одним из способов давления на бизнес в Украине. Ведь кроме самого факта наличия уголовной ответственности за указанное деяние, контрольные органы используют приговоры и материалы досудебного расследования как доказательную базу при привлечении к финансовой ответственности за нарушение норм налогового законодательства.

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Авторами закона являются группа народных депутатов из фракции «Слуга народа». Президент определил его как неотложный.

Этот закон вступает в силу на следующий день после его опубликования в ближайшем номере парламентской газеты «Голос Украины».

предпринимательство, Верховная Рада
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