Парламент упростил ведение бизнеса в сфере телекоммуникаций

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию».
Закон поддержали 349 народных депутатов, сообщает Укринформ.
«Предлагается заменить лицензирование видов деятельности в сфере телекоммуникаций на подачу уведомления субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере телекоммуникаций, о начале осуществления деятельности», — говорится в пояснительной записке к документу.
Необходимость изменения законодательства авторы объяснили наличием законодательной коллизии в нормах закона о лицензировании и закона о телекоммуникациях.
Отмечается, что закон разработан с целью создания благоприятной среды для ведения бизнеса, развития малого и среднего предпринимательства и устранения чрезмерных или неоправданных механизмов регулирования сферы хозяйственной деятельности.
Предполагается, что принятие закона будет способствовать уменьшению административного давления на субъектов хозяйствования и упрощению условий открытия и ведения бизнеса в сфере телекоммуникаций.
Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.
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