Высший совет правосудия избрал нового председателя

Высший совет правосудия (ВСП) избрал своим председателем Андрея Овсиенко, рассмотрев заявление Владимира Говорухи о досрочном прекращении его полномочий.

Овсиенко избран путем тайного голосования 12 голосами «за», сообщает Интерфакс-Украина.

Экс-председатель ВСП Говоруха был избран советом 16 апреля 2019 года.

Овсиенко избран членом ВСП XIV внеочередным съездом судей Украины в марте 2017 года, с мая 2019 года был секретарем Третьей дисциплинарной палаты.

Председатель ВСП избирается из членов совета сроком на два года на заседании совета тайным голосованием путем подачи бюллетеней с любым количеством кандидатур, предложенных членами Высшего совета правосудия. Решение об избрании председателя ВСП считается принятым, если за него проголосовало более половины конституционного состава совета.