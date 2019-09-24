Высший совет правосудия избрал нового председателя

Высший совет правосудия (ВСП) избрал своим председателем Андрея Овсиенко, рассмотрев заявление Владимира Говорухи о досрочном прекращении его полномочий.
Овсиенко избран путем тайного голосования 12 голосами «за», сообщает Интерфакс-Украина.
Экс-председатель ВСП Говоруха был избран советом 16 апреля 2019 года.
Овсиенко избран членом ВСП XIV внеочередным съездом судей Украины в марте 2017 года, с мая 2019 года был секретарем Третьей дисциплинарной палаты.
Председатель ВСП избирается из членов совета сроком на два года на заседании совета тайным голосованием путем подачи бюллетеней с любым количеством кандидатур, предложенных членами Высшего совета правосудия. Решение об избрании председателя ВСП считается принятым, если за него проголосовало более половины конституционного состава совета.
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