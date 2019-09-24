Запасы газа в Украине достигли максимума за последние 9 лет

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины достигли 20 млрд куб. м, что является максимумом за последние девять лет.
Согласно сообщению АО «Укртрансгаз», к началу отопительного сезона, который начинается в середине октября, планируется закачать еще около 0,5 млрд куб. м газа.
«Такие запасы газа в ПХГ, а также объем добычи украинского газа и импорта из стран Евросоюза позволяют на сегодня утверждать: Украина готова к стабильному прохождению отопительного сезона 2019/2020», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, среднесуточная закачка газа в первые две декады сентября составила 77,2 млн куб. м, тогда как в августе она составила 77,5 млн куб. м, в июле — 74,4 млн куб. м, в июне — 71,9 млн куб. м, в мае — 62,9 млн куб. м.
На протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).
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