Глава ВСП раскритиковал политические заявления по поводу КС и главы суда

На восстановление репутации Конституционного суда Украины (КС) как органа, утраченной вследствие политических заявлений относительно деятельности суда и главы КС, понадобится много времени и усилий, считает глава Высшего совета правосудия (ВСП) Андрей Овсиенко.
В интервью агентству «Интерфакс-Украина», отвечая на вопрос о том, какими могут быть последствия ситуации вокруг КС и уголовного преследования главы суда для судебной системы и государства в целом, Овсиенко сказал, что разделяет эту ситуацию на две составляющие: правовую и общественно-политическую.
По его словам, в правовом аспекте «рано или поздно будет найден выход».
«Другое дело, что политические комментарии и заявления, которые звучат по этому поводу, формируют в обществе пренебрежительное отношение к судебной институции и подрывают доверие. Это очень вредно для государственной власти и государства в целом», — выразил мнение Овсиенко.
В этом контексте он продолжил: «Даже после того, как проблема будет решена в правовой плоскости, понадобится много времени и усилий для возобновления репутации органа, утраченной вследствие определенных политических заявлений».
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