Украина подписала «безвиз» с еще одной страной

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подписал соглашение об отмене виз с Эквадором.

«Подписано! Эквадор — двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будет „безвиз“. Продолжаем открывать двери для наших граждан», — написал Пристайко в микроблоге Twitter.