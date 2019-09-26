Джонсон предложил оппозиции проголосовать за вотум недоверия его правительству

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил оппозиции вынести вотум недоверия его правительству, чтобы провести досрочные выборы.

С таким заявлением британский премьер выступил во время заседания в Палате общин 25 сентября, передает Радио Свобода.

Джонсон подчеркнул, что пришло время осуществить Brexit и начать объединение страны, расколотой после референдума о выходе Британии из Евросоюза.

Оппозиционные партии призвали Джонсона уйти в отставку 24 сентября. Это произошло сразу после того, как Верховный суд королевства признал незаконным решение правительства о приостановке работы парламента на пять недель. В постановлении сказано, что решение Джонсона, формально одобренное королевой, не имеет никакой юридической силы и парламент может собраться в любой момент. Парламент собрался уже на следующий день.

Представители оппозиции 25 сентября резко раскритиковали Джонсона, обвинив его в неуважении к демократии и к королеве. Однако оппозиционные лейбористы не спешат высказывать Джонсону вотум недоверия. Сначала они хотят добиться отсрочки выхода Британии из ЕС. Джонсон обещает осуществить его 31 октября.

Принудительные каникулы начались в ночь на 10 сентября. Блокирование парламента было направлено на то, чтобы не оставить депутатам времени для эффективного противодействия сценария «жесткого» Brexit, считают эксперты.

Однако ранее парламенту удалось сделать ряд шагов по предотвращению Brexit без соглашения с Евросоюзом. В частности, 9 сентября Елизавета II подписала закон, который должен лишить правительство права осуществить «жесткий» Brexit без одобрения законодателей. Согласно ему, правительство должно постараться достичь нового соглашения с ЕС на заседании Европейского Совета 18 октября. Если до конца октября не удастся договориться с Брюсселем, то Джонсон должен попросить у ЕС отсрочку на три месяца — до 31 января 2020 года.