Лукашенко едет к Зеленскому в Житомир

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 октября совершит рабочий визит в Украину, где примет участие во II Форуме регионов Беларуси и Украины, который проводится в Житомире. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Запланировано выступление главы государства на пленарном заседании форума, которое будет посвящено потенциалу взаимодействия двух стран через призму развития межрегиональных связей», — сказано в сообщении.

Лукашенко также проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которых лидеры стран «подробно обсудят актуальное состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в различных сферах, обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня».