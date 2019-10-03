Лукашенко едет к Зеленскому в Житомир

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 октября совершит рабочий визит в Украину, где примет участие во II Форуме регионов Беларуси и Украины, который проводится в Житомире. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«Запланировано выступление главы государства на пленарном заседании форума, которое будет посвящено потенциалу взаимодействия двух стран через призму развития межрегиональных связей», — сказано в сообщении.
Лукашенко также проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которых лидеры стран «подробно обсудят актуальное состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в различных сферах, обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня».
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