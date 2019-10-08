Правительственные эксперты дали прогноз по основным макроэкономическим показателям на ближайшие годы

На встрече в Министерстве развития экономики, правительственные финансовые эксперты спрогнозировали рост ВВП в 3,2% на 2019 и 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Кроме роста ВВП в 3,2% (по сравнению с предыдущей оценкой 2,7% по состоянию на апрель 2019), эксперты улучшили прогнозы на курс гривны к доллару США - 26,3 и 27,3 в среднегодовом расчете (предыдущая оценка соответственно 28,0 и 29,18 грн. за доллар).

Также специалисты прогнозируют рост потребительских цен (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) - на уровне 7,2% и 6,3% соответственно (предыдущая оценка в соответствии 7,6% и 6,0%).

Внутренние и внешние экономические риски на 2019-2020 года получили интегральные оценки ниже, чем в предыдущем опросе

Среди самых ожидаемых внутренних рисков является внедрение земельной реформы - оценка 10 (в предыдущем опросе интегральная оценка этого риска была 5).

Среди крупных внешних рисков: существенный рост цен на мировых энергетических рынках и существенное падение цен на мировых рынках сырьевых (неэнергетических) товаров - эти риски имеют интегральные оценки 8 на 2020 год, что вдвое выше чем их оценили в 2019 году.

В команде экспертов были представители Минэкономики, Минфина, Нацбанка, Госстатистики и научные работники в сферах статистики, экономики и прогнозирования.

Отмечается, что все прогнозы представлены участниками опроса являются экспертным оценкам специалистов, а не официальным прогнозам учреждений.