Правительственные эксперты дали прогноз по основным макроэкономическим показателям на ближайшие годы

На встрече в Министерстве развития экономики, правительственные финансовые эксперты спрогнозировали рост ВВП в 3,2% на 2019 и 2020 год.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Кроме роста ВВП в 3,2% (по сравнению с предыдущей оценкой 2,7% по состоянию на апрель 2019), эксперты улучшили прогнозы на курс гривны к доллару США - 26,3 и 27,3 в среднегодовом расчете (предыдущая оценка соответственно 28,0 и 29,18 грн. за доллар).
Также специалисты прогнозируют рост потребительских цен (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) - на уровне 7,2% и 6,3% соответственно (предыдущая оценка в соответствии 7,6% и 6,0%).
Внутренние и внешние экономические риски на 2019-2020 года получили интегральные оценки ниже, чем в предыдущем опросе
Среди самых ожидаемых внутренних рисков является внедрение земельной реформы - оценка 10 (в предыдущем опросе интегральная оценка этого риска была 5).
Среди крупных внешних рисков: существенный рост цен на мировых энергетических рынках и существенное падение цен на мировых рынках сырьевых (неэнергетических) товаров - эти риски имеют интегральные оценки 8 на 2020 год, что вдвое выше чем их оценили в 2019 году.
В команде экспертов были представители Минэкономики, Минфина, Нацбанка, Госстатистики и научные работники в сферах статистики, экономики и прогнозирования.
Отмечается, что все прогнозы представлены участниками опроса являются экспертным оценкам специалистов, а не официальным прогнозам учреждений.
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