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Украинцам обещают заморозки по ночам и почти лето днем

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Украинцам обещают заморозки по ночам и почти лето днем

В Украине в среду, 9 октября, небольшой дождь возможен в западных и северных областях. Температура воздуха будет составлять 8-13° тепла, на юге, Закарпатье и Прикарпатье прогреется до +19°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«9 октября облачно с прояснениями. В западных, Житомирской и в северных областях местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с», — говорится в сообщении. Температура 8-13° тепла, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 14-19°.

В следующие два дня, 10-11 октября, сохранится переменная облачность.

10 октября в западных, днем и в северных областях небольшой дождь, в течение 11 октября в южной части, Кировоградской, Днепропетровской и восточных областях дожди, отдельно грозы; на остальной территории без существенных осадков. Ветер южный с переходом в западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла (10 октября в восточных и Запорожской областях 2-7° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°), 11 октября на юге и востоке страны 7-12° тепла; днем 10 октября 14-19°, на Одесчине и Николаевщине до 23°, 11 октября 11-16°, на юге до 20°.

В течение 12-13 октября в Украине, по данным синоптиков, без осадков. Температура ночью 4-9°, на побережье до 12°; днем 12 октября 11-17°, на Закарпатье, Прикарпатье, в южных областях, 13 октября в Украине 15-21°.

В Киеве и Киевской области 9 октября переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью в столице 3-5° тепла, днем 10-12°; по области ночью 1-6° тепла, днем 8-13°.

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10-11 октября в Киеве без существенных осадков, лишь днем 10 октября небольшой дождь. Ветер южный с переходом в западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла; днем 10 октября 14-19°, 11 октября 11-16°.

В течение 12-13 октября в столице ожидается сухая погода. Температура ночью 4-9°; днем 12 октября 11-16°, 13 октября 15-20°.

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